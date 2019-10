Trieste. Poliziotti sparati a “bruciapelo”, incredibile sequenza

TRIESTE . Una tragedia che colpisce tutti noi di Positanonews, servitori dello Stato che perdono la vita sul lavoro. Qualcuno dice sei, qualcun altro otto, altri parlano di poliziotti crivellati di proiettili. Pierluigi Rotta, agente scelto, di 34 anni, e Matteo De Menego, agente semplice, di 30 anni, sono morti uccisi dai proiettili delle pistole in uso proprio alla polizia, caduti nei corridoi della Questura di Trieste. A sparare è stata una delle due persone che gli stessi poliziotti avevano portato in Questura dopo un servizio avviato in seguito al furto di uno scooter. A compiere il furto stamani Alejandro Augusto Stephan Meran, di 29 anni, di nazionalità dominicana. Subito dopo il colpo si pente e chiama il fratello, Carlysle Stephan Meran, di 32 anni, il quale avverte la polizia.

Sembrava operazione di routine ma Aleiandro si fa accompagnare in bagno e li con una colluttazione riesce a prendere la pistola da una fondina e spara all’impazzata ha “sparato a bruciapelo”. Perdono la vita l’agente Pierluigi Rotta, 34 anni di Pozzuoli (Napoli), figlio di un poliziotto in pensione, e l’agente scelto Matteo De Menego, 31 anni di Velletri, le vittime della sparatoria avvenuta oggi pomeriggio all’interno della Questura di Trieste. Entrambi in servizio presso l’Upgsp sono morti dopo i tentativi disperati di rianimazione. Matteo Demenego aveva compiuto 31 anni domenica scorsa. Nato a Velletri e in servizio all’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura di Trieste, su facebook, tra le foto del Colosseo postava: «Un romano che lascia Roma non emigra, va a controllà le colonie». Sulla sua pagina facebook gli amici hanno iniziato a lasciare i primi messaggi di cordoglio. Matteo e il collega Pierluigi Rotta erano entrambi fidanzati.