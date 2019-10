Trieste e l’Italia si stringono vicinoalla poliziao

I cittadini in piazza a Trieste per gli agenti uccisi in questura. L’Italia vicino alla polizia.

Pierluigi Rotta, 34 anni, Matteo Demengo, 31 anni sono i due poliziotti che han perso la vita.

Meran non risponde ai magistrati, mentre i primi esami sulle vittime aggiungono particolari alla ricostruzione della tragedia. Sequestrate le fondine dei due poliziotti: dalle prime analisi non risulterebbero danni da comprometterne la funzionalità. Polemica tra sindacato Sap e Dipartimento di Ps. La madre dell’indagato: “Mio figlio è malato”

05 Ottobre 2019

Alejandro Augusto Stephan Meran, il giovane dominicano accusato di avere ucciso a colpi di pistola due poliziotti, Pierluigi Rotta e Matteo Demengo, all’interno della Questura di Trieste, si è avvalso della facoltà di non rispondere. E’ stato raggiunto ieri sera in ospedale dal magistrato di turno e il procuratore, dopo che il primo in Questura aveva sentito il fratello del pluriomicida.

I magistrati lo hanno dichiarato alle 23.00 in stato di fermo, fermo che è stato convalidato in serata dal gip davanti ai “gravi indizi” risultanti a carico dell’indagato e dal “concreto pericolo di fuga”. Meran, ferito all’inguine nel conflitto a fuoco con gli agenti all’esterno della questura, resta piantonato all’ospedale di Cattinara. Oggi la madre del giovane domenicano, dopo aver chiesto “perdono alle famiglie” delle vittime, ha raccontato che la sera prima della sparatoria il figlio sentiva delle voci “che lo stavano perseguitando e lo volevano ammazzare”.

Stamattina ha parlato anche la madre dell’agente Rotta, chiedendo “giustizia”. Parole prima sussurrate, poi quasi una supplica al questore Giuseppe Petronzi che l’ha incontrata. Mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato le vittime con “riconoscenza e dolore”.

I funerali

Non è stato ancora deciso il luogo in cui si terranno i funerali dei due agenti. A quanto si apprende, le esequie potrebbero tenersi in forma solenne, martedì prossimo. Si attende in tal senso anche il parere delle famiglie che dovranno decidere il luogo e le modalità dei funerali.

La cerimonia

Intanto oggi a Trieste c’è stata una cerimonia per ricordare le vittime. Alle 12.30 davanti alla Questura sono arrivati i mezzi delle forze dell’ordine che si sono schierati davanti al Teatro romano, che si trova di fronte a uno degli ingressi della Questura. All’ingresso erano ad attendere, disposti lungo l’edificio, i colleghi e i familiari delle due vittime. Il Questore a quel punto ha voluto stringere la mano ai tanti operatori delle forze di polizia e, una volta finito, sono state suonate le sirene. Dopo trenta secondi è scrosciato l’applauso della folla numerosa. Alcuni cittadini hanno posto fiori e ceri votivi all’ingresso della Questura.