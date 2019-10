Il tramonto tinge d’oro il panorama di Positano, la foto virale di Giuseppe Di Martino

Positano. Il tramonto di questa ultima domenica di ottobre, dal sapore estivo, tinge con i colori dell’oro il mare ed il panorama della città costiera, regalandoci un momento magico. Giuseppe Di Martino è riuscito ad immortalare in modo magistrale questo spettacolo della natura ed il suo scatto è diventato virale. E noi vogliamo condividerlo con i nostri lettori per far assaporare anche a chi è lontano la bellezza e l’unicità di Positano.