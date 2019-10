Tramonti, vittoria all’inglese con l’Atletico Pagani

Gara a senso unico per il Tramonti, che ieri pomeriggio ha espugnato il Comunale di San Marzano, battendo 2 a 0 l’Atletico Pagani con entrambe le reti nel primo tempo. Nella prima frazione di gioco, sono i padroni di casa a mettere i brividi alla compagine gialloverde. Mautone al 14′ dal limite calcia una punizione che termina sul palo, poi nel giro di un minuto il tiro di Schiavone fa la barba al palo, terminando fuori. Ma il vantaggio arriva al 21′ per il Tramonti, con l’incornata vincente di Ferraioli in area, che traduce in rete una punizione pennellata da Matteo Giordano. Gli ospiti galvanizzati dal risultato e dal gioco, intorno alla mezz’ora raddoppiano con proprio con Matteo Giordano, che in area piccola si avventa sulla palla, lanciata dalla destra da Moreno Giordano. A dieci minuti dal duplice fischio del direttore di gara, il Tramonti sfiora la terza rete con Troiano che spara sulla traversa, la sfera servita da Bellogrado dopo una bella azione individuale. Il secondo tempo è di marca tramontano, degne di nota sono le occasioni al nono minuto con Troiano, con un tiro che finisce sull’esterno della rete e alla mezz’ora con Nicola Giordano, che manda la palla di poco sopra la traversa. Della Pietra spreca invece al 36′ una ghiotta occasione a tu per tu con Battaglia, calciando tra le braccia dell’estremo difensore. Dopo questa vittoria, la squadra di Carretta tornerà di nuovo in campo mercoledì per la Coppa Campania (in casa con l’Atletico Faiano) e dovrà preparare la sfida casalinga di sabato prossimo con il San Valentino.

TABELLINO

Atletico Pagani-S.C. ’85 Tramonti 0-2

Marcatori: 21′ Ferraioli, 33′ Giordano Matt.

ATLETICO PAGANI: Battaglia, Ferraioli (14′ st Capriglione), Marrazzo (24′ st Pepe), Versiglioni, Curcio, Auletta (1′ st Rusiello), Mautone, Cascata, Nacchia, Langella, Schiavone (16′ st Russo) (Longobardi) All:. Autieri

TRAMONTI: Amato D., Lupo, Passaro, Giordano Mor., Ruocco, Ferraioli, Bellogrado, Giordano Matt. (43′ st Arpino A.), Troiano, Arpino O. (23′ st Giordano N.), Della Pietra (Salsano, D’Amato W., Vitagliano F.) All:. Carretta

Arbitro: Di Muro di Salerno

Ammoniti: Battaglia, Curcio