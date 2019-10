Tramonti, tenta di truffare anziana: denunciato dalle forze dell’ordine

I Carabinieri di Salerno hanno denunciato una nuova truffa ai danni degli anziani, stavolta a Tramonti. Il truffatore, un uomo napoletano di 35 anni, avrebbe tentato di trarre in inganno una donna tramontana, con l’intento di venderle un cofanetto religioso e spacciandosi per un’organizzazione ecclesiastica. La donna non si è fatta abbindolare ed ha allertato immediatamente le forze dell’ordine, che sono riuscite ad intercettare il truffatore, il quale è stato poi perquisito. L’uomo possedeva oggetti come quello sopra citato, per un valore di circa mille euro. Truffe del genere sono ben note alle forze dell’ordine, che di recente hanno anche individuato un uomo che purtroppo è riuscito ad ingannare una donna anziana, fingendosi prima avvocato e poi carabiniere, riuscendo ad estorcere alla povera donna circa 40 mila euro.