Tramonti, pari a reti inviolate con la Virtus Vesuvio Ottaviano

E’ solo pari tra Sport Club Tramonti e Virtus Vesuvio Ottaviano. Ieri allo Stadio Comunale “Franco Amato”, si è assistito ad una partita terminata a reti inviolate, dove ad entrambe le squadre è mancata la cattiveria sotto porta. Primo tempo scoppiettante, con la formazione ospite che all’ottavo minuto impegna un reattivo Amato con un tiro di Annunziata, servito da Langella dall’out di destra. Due minuti dopo il Tramonti replica con Della Pietra, che gira di testa un lancio di Lupo poco fuori dallo specchio della porta. Al 20′ la squadra allenata da D’Avino manca l’appuntamento con il gol con Visone, che schiaccia di testa fuori dallo specchio. Il Tramonti fa capolino alla fine del primo tempo, con due tiri velenosi di Lupo e Troiano, respinti plasticamente da Rastiello. La seconda frazione di gara è invece meno entusiasmante. Dopo 17 minuti la Virtus Vesuvio resta in dieci per l’espulsione dell’estremo difensore, per un uscita fuori dall’area su Della Pietra, involato in solitario verso la porta. Al 33′ viene annullato un gol di Bellogrado per il Tramonti, che aveva segnato su respinta del subentrante Potenza, un tiro di Moreno Giordano. A quattro minuti dal termine Matteo Giordano da spettacolo con un bel tiro da fuori area, centrando in pieno la traversa. Risultato che porta un po’ di rammarico da entrambe le parti, visto che la compagine vesuviana non si è arresa nonostante l’uomo in meno e alla squadra di Carretta è mancato solo il gol. I gialloverdi nelle prossime settimane saranno sottoposti ad un tour de force, tra l’impegno infrasettimanale in Coppa con il Santa Maria a Giffoni e il match di sabato prossimo con l’Atletico Pagani.

TABELLINO

S.C. ’85 Tramonti-Virtus Vesuvio Ottaviano 0-0

TRAMONTI: Amato D., Arpino A. (1′ st Giordano Matt.), Passaro, Giordano Mor., Ferraioli, Ruocco, Troiano, Arpino O. (35′ st Vitagliano), Lupo, Della Pietra, Bellogrado (A disp:. Francese, D’Amato W.) All:. Carretta

V. V. OTTAVIANO: Rastiello, Ambrosio, Miranda (20′ st Potenza), Capasso, Trombetta, Postiglione, Ilardi, Rea, Langella (32′ Massa), Annunziata (23′ st La Pietra), Visone (A disp:. Cozzolino, Carbone, Manzi, Illiano) All:. D’Avino

Arbitro: Villani di Torre Annunziata

Ammoniti: Passaro; Ilardi, Postiglione, Miranda, La Pietra, Massa. Espulso: Rastiello

Foto: Virtus Vesuvio Ottaviano