Tramonti. Mariateresa Marino festeggia i suoi 100 anni circondata dall’affetto della famiglia

Tramonti. Grande festa per Mariateresa Marino che ha spento 100 candeline circondata dall’affetto della sua famiglia, dei suoi nipoti e pronipoti. Ai festeggiamenti ha partecipato con gioia anche il sindaco Domenico Amatruda che non ha fatto mancare la sua presenza in una giornata così importante per una sua concittadina. Mariateresa per molti anni è stata lontana dalla sua Tramonti per vivere insieme al marito Gilberto nella città di Verona ma appena ha potuto ha fatto ritorno in costiera amalfitana, nella sua Tramonti dove tutti la conoscono e le vogliono bene. E noi di Positanonews ci uniamo al coro di auguri per questo splendido traguardo. Auguri di cuore Mariateresa.

Foto di Amalfinotizie