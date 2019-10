Tramonti contaminata dal fumo a causa dell’autorizzazione a bruciare le sterpaglie

A Tramonti arriva finalmente l’autorizzazione per l’accensione di roghi e sterpaglie per la pulizia agricola, ma c’è un problema. Come previsto, allo scadere del divieto comunale, stamane le valli di Tramonti sono un tossico focolaio. L’ordinanza comunale n.72 del 2019, prevedeva l’autorizzazione ad accendere i roghi a partire dalle ore 9.00 di oggi 1° ottobre, ma, come emerso anche dalle condivisioni sui social da parte dei cittadini del paese, le accensioni sono iniziate già dalle prime luci dell’alba.

I cittadini non attendevano altro che il primo ottobre per l’accensione di tutti questi roghi, causando però un’estrema contaminazione di tutto il paese, e non solo. Infatti il fumo causato da tutto ciò, è giunto addirittura al Paese di Minori.

Indescrivibile l’ansia e la preoccupazione dei cittadini di tramonti, che pensavano di dover assistere ad altri incendi causati da piromani, come accaduto di recente.