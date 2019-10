Tramonti, auto in fiamme: era ferma da 20 anni

Ieri sera, dopo le 21.15, a Tramonti, un’auto in fiamme ha sollevato una densa nube di fumo in Via Torina. L’auto era abbandonata da circa 20 anni senza targa, sul ciglio della strada. Sul luogo dell’accaduto sono giunti immediatamente i Vigili del Fuoco di Minori a domare le fiamme, limitando i danni alla sola vettura. Si dice che l’incendio sia di natura dolosa, intanto indagano i Carabinieri della stazione del posto, per risalire al proprietario dell’auto.