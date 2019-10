A Tramonti arriva lo Sportello informativo per giovani e imprese

Il giorno venerdì 08 novembre 2019 alle ore 18:00 presso l’Aula Consiliare, l’Amministrazione del Comune di Tramonti, in collaborazione con G.A. Finance s.r.l. società di Consulenza Direzionale, presenterà alla cittadinanza lo “Sportello informativo per giovani e imprese”.

L’istituzione di uno sportello informativo nasce dall’esigenza di dotare il paese di una struttura al servizio dei cittadini e delle imprese che vogliono essere assistiti per la creazione di iniziative nel campo dell’imprenditoria giovanile e non e al fine di promuovere a livello locale lo sviluppo economico.

L’ufficio sarà un punto di riferimento per il territorio in merito alla diffusione di tutte le informazioni inerenti gli strumenti di finanza agevolata fruibili in ambito regionale/nazionale/comunitario, a titolo completamente gratuito.

Lo sportello di orientamento, denominato “Sportello informativo per giovani e imprese”, svolgerà, dunque, una funzione di avviamento nel complesso e variegato mondo delle opportunità europee, nazionale e regionali con particolare attenzione ai giovani. Allo sportello potranno rivolgersi anche tutte le imprese, per avere informazioni su bandi e gare d’appalto a livello europeo, nazionale e regionale.

“Un’iniziativa a supporto delle imprese che implementa l’impegno dell’Amministrazione Amatruda, a favore dei lavoratori – ha dichiarato il consigliere delegato alle attività produttive Fortunato Amatruda. Faremo in modo di sostenere e guidare nell’iter burocratico chiunque ne abbia necessità.”