Tragedia a Castellammare di Stabia. Un 47enne accompagna la fidanzata al Pronto Soccorso ma viene colto da infarto e perde la vita

Ha dell’incredibile quanto accaduto verso le 15.00 di ieri pomeriggio all’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia. Il 47enne Andrea Franzese di Gragnano ha accompagnato la fidanzata 35enne al pronto soccorso, ma poco dopo essere entrato in ospedale ha perso conoscenza. L’uomo, cardiopatico, è stato colto da un infarto fulminante ed ha nulla sono valse le cure e le manovre rianimatorie del personale medico presente nella struttura. Sotto choc la compagna e grande sconcerto nel personale ospedaliero per la tragedia che si è consumata in pochissimo tempo davanti ai loro occhi. Si attende la decisione del magistrato sull’eventualità di praticare un esame autoptico sul corpo del 47enne.