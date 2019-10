Torre del Greco (NA). Il Sakura riapre. Monica Sarnelli in scena.

Articolo di Maurizio Vitiello – Sabato 26 ottobre 2019 riapre il salotto buono di Torre del Greco, il Sakura.

Il Sakura di nuovo in pole position tra le location più “in” del Vesuviano.

Special guest: Monica Sarnelli

Il Sakura, bellissimo complesso ubicato a Torre del Greco comprendente hotel, ristorante e piscine, è di nuovo il salotto buono dell’area vesuviana.

Sabato 26 ottobre 2019 sarà inaugurato il salone delle feste, ultimo tassello mancante alla definitiva riapertura di quella che dagli anni ’70 al 2000 è stata una delle location di charme più famose nel Napoletano.

Archiviato il pericolo che questo luogo d’èlite potesse ridursi solo a un mero ricordo, i nuovi gestori oggi intendono renderlo accessibile a tutti quelli che lo conoscono e a quelli che, attratti dalla sua fama (tante le celebrità che lo hanno frequentato, tra queste Martin Scorsese), vorrebbero viverlo, attraverso un folto programma di eventi.

Il primo si svolgerà sabato prossimo: un dinner show, che inizierà alle ore 21:30, che prevede l’intervento in qualità di special guest della famosa cantante Monica Sarnelli, il piano show di Enzo Pinto (accompagnato dalla bellissima voce di Federica Celio), e il dj set di Pio Light con Patrick Voice.

Si spazierà dalla musica classica napoletana a quella leggera, dalla live alla dance music.

Tanto intrattenimento, dunque, e anche tanto buon cibo; il menù, ideato di Ciro Di Giovanni (ex dipendente di Dorotea Liguori, colei che ha portato in alto il nome del Sakura) e attualmente proprietario della pizzeria “Magma” ubicata all’interno del complesso, è composto da: cocktail analcolico di benvenuto e sfizi fritti in accompagnamento; un antipasto formato da petali di verdure grigliate, babà rustico napoletano, spiedini di bufala, bruschetta e polpetta di melanzane; gnocchi con zucca e noci; sartù di riso; dessert; cioccolatini della pasticceria “Benedetto”.

Infine, data l’importanza dell’evento, tutti coloro che prenderanno parte alla serata saranno accolti nel bellissimo salone allestito da “Expert Flowers” dalle note del trombettista Lorenzo Federici e da bellissime hostess vestite dallo stilista Ferdinand.

Tutto ciò è stato concretizzato da un pool di professionisti legati al mondo dell’organizzazione di eventi (ovvero il presidente dell’associazione “Piazza di Spagna” Annabella Esposito, Ciro Di Giovanni, Patrizio Di Lorenzo, Pio Light, Valentino Voice, Salvatore Ilardi e Rosario Bruno in qualità di direttore artistico) che intendono far ridiventare il locale torrese (precisamente ubicato in via Enrico De Nicola) un punto di riferimento del jet set international, come lo era un tempo, attraverso diversi format di intratteniment,o che avranno come protagonisti nomi noti della musica e dello spettacolo.

Da non perdere.

Maurizio Vitiello