Toronto (Canada). Successo di Carlo Di Lieto su “Angelismo e doppio nella poesia di Luigi Pirandello”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Conferenza in Canada di Carlo Di Lieto su Luigi Pirandello poeta.

In Italia non si scriveva da trent’anni su Pirandello poeta!!!

In occasione del Convegno Internazionale di Toronto “Mississauga”, 3-6/Ottobre 2019, in memoria di Paul A. Colilli, “Fragments of Culture between Diaspora, Language and Semiotics”, che si è tenuto presso il Dipartimento di Language Studies dell’Università di Toronto Mississauga, Direttore Salvatore Bancheri, Carlo Di Lieto ha tenuto una relazione su Pirandello poeta: “Angelismo e doppio nella poesia di Luigi Pirandello”, riscuotendo il plauso delle Autorità Accademiche canadesi.

Le linee guida della sua relazione sono state le seguenti:

– Le tematiche dell’angelismo nella poesia di Pirandello

– l’angelismo come doppio

– alterità e doppio nella personalità di Pirandello poeta.

Assolutamente da leggere i libri di Carlo Di Lieto sul grande Luigi Pirandello.

Maurizio Vitiello