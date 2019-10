Tim down, problemi alla rete in tutta Italia: migliaia di segnalazioni. L’azienda: «Problema temporaneo»

Problemi sulla rete Telecom nella notte. Per tre ore ci sono stati grossi disagi per i clienti Tim in quasi tutta l’Italia, con l’hashtag #Timdown che su Twitter è diventato trend topic, nonostante l’orario notturno: tantissime le segnalazioni anche al sito Downdetector che monitora il funzionamento di reti telefoniche e app. Oltre al malfunzionamento della rete che si ripercuoteva ovviamente sulla connessione dati, problemi sono stati segnalati anche ai sistemi di assistenza 119 e 187 e alle app MyTim per smartphone. Le segnalazioni, migliaia, sono arrivate appunto da quasi tutta Italia: da Roma a Napoli, da Padova a Torino, Firenze, Milano e Bologna. La mappa di Downdetector, qui in basso, è eloquente.

LA POSIZIONE DI TIM La Telecom dal canto suo ha spiegato quello che è accaduto la notte scorsa, in una nota ufficiale: «TIM informa che si è trattato di un problema temporaneo verificatosi durante la scorsa notte a una linea del traffico dati che ha determinato disagi per alcuni clienti solo in relazione alla navigazione internet – si legge nella nota – Il tutto è durato circa 3 ore ed è rientrato già nella prima mattinata odierna». Tutto risolto dunque: la rete Telecom è tornata a funzionare.