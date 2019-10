Taylor Mega da Positano a Napoli per Tuttosposi , cosa farà la sexy influencer? Sconvolgenti le sue foto con Giorgia Cardarulo semi nude a Capri e in Costa d’ Amalfi , ma anche a Ravello , dove Positanonews riportò la notizia, per quanto riguarda la cronaca rosa del nostro giornale, che , come tutti i media, oltre alla cronaca e alla politica, prioritari poi i problemi sociali, si occupa anche di Sport, Gastronomia, Spettacoli e le esclusive del Gossip rosa per i Vip, su un territorio vocato al turismo fa parte del gioco..

Taylor Mega in Campania ci arriva spesso la abbiamo seguita fra Sorrento e Amalfi, ora arriva a Napoli è la bellissima superospite attesa domani sera all’evento Tuttosposi alla Mostra d’Oltremare. Protagonista del mondo della tv e del gossip, amatissima dai suoi fans, la sexy influencer dominerà una serata che si preannuncia esplosiva. La protagonista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, classe 1993, è italianissima ed è nata in Friuli. Il nome suggerirebbe un’origine anglosassone ma Taylor Mega è nata a Carlino, in provincia di Udine, da una famiglia di allevatori di tacchini. Un’origine modesta, dunque, che però non le ha impedito di far furore su Instagram e di guadagnarsi un posto nei notiziari di gossip. Elisa Todisco (questo è il vero nome di Taylor) ha deciso insieme alla sorella Jade di lasciare il Friuli per tentare la scalata della celebrità e sembra proprio esserci riuscita. Dotata da madre natura di un viso da angelo e di un fisico prorompente sul quale ha messo mano anche il chirurgo Taylor è una vera e propria star del web. Sul suo profilo Instagram da più di un milione di follower, la sensualissima Taylor non si sottrae ai fan e pubblica volentieri foto sexy indossando i bikini della linea disegnata da lei stessa.

LE FRAGILITÀ

Durante il reality di Canale 5 abbiamo scoperto anche il lato più fragile di Taylor. L’influencer, infatti, ha confessato di soffrire di attacchi di panico e di essere stata tossicodipendente, ammettendo che il viaggio in Honduras le ha fatto scoprire di essere in grado di combattere contro i suoi fantasmi. Tifosissima della Juventus (è stata eletta la supporter più bella di sempre) Taylor è salita agli onori delle cronache mondane per il flirt con Flavio Briatore, uno scoop lanciato dal settimanale Chi nel settembre del 2018 e che sarebbe stato confermato dall’influencer qualche tempo fa. Dopo Briatore, Taylor ha frequentato Sfera Ebbasta e recentemente è stata fotografata mentre baciava Tony Effe della Dark Polo Gang ma poi poco più di un mese fa social network e giornali di gossip lanciarono la notizia della sua storia con Giorgia Caldarulo (poi terminata), ex Uomini e Donne e qualcuno ha pensato ad un ritorno di fiamma con Erica Piamonte, ex gieffina con cui la procace influencer ebbe un flirt.

L’ARREDAMENTO

Nei padiglioni della Mostra domani la sensuale influencer sicuramente avrà fans e fotografi al seguito: la passerella nell’area allestita prima di calcare il palco, e poi selfie e autografi con i suoi fan e con le coppie di sposi che affolleranno la fiera del wedding. E poi magari l’affascinante Taylor snocciolerà consigli sull’arredo casa delle future coppie, visto che sui social di recente ha mostrato un video con il suo salone in cui spiccano un divano e un pouf rosso, una libreria attrezzata con libri, dischi e bellissime borse per le sue fan che seguono la moda e le ultime tendenze. D’altronde la Mega non ha mai nascosto il suo amore per il lusso e magari ci ha giocato su anche un po’, complici i social network: l’influencer in un post su Instagram ha mostrato di avere in borsa solo ciclamini intendendo banconote da 500 euro fotografate in gran quantità. Tante sono le curiosità sullo stile di vita della Mega, molte delle quali confessate dalla esplosiva influencer in interviste o attraverso i social: va in palestra almeno due volte a settimana, cura il proprio corpo puntando sulla sana alimentazione, non ha un personal trainer e tra le sue icone di stile ci sono Marilyn Monroe, Frida Kahlo e Mata Hari. Adora viaggiare ma è anche un’appassionata lettrice come dimostrano i libri presenti in casa e condivisi sui social per i suoi tanti followers.