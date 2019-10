Tappa a Sorrento e Positano per la conduttrice americana Kathy Wakile

Ancora vip in Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina. Un autunno inusuale che ha portato tantissime persone a far visita ai nostri splendidi territori, ancora baciati dal sole e da un clima spettacolare. Ultima arrivata la nota conduttrice americana Kathy Wakile, la quale è arrivata prima a Sorrento e ora sta facendo tappa a Positano con la sua famiglia. Di origini italiane, è nata Pierri, Kathy è un personaggio molto noto negli States. Ha recitato nella serie “Bravo The Real Housewives of New Jersey”, che racconta le vite di lei e dei suoi familiari.

Attualmente risiede a Franklin Lakes, nel New Jersey, con il marito Richard Wakile, proprietario delle stazioni di servizio di NJ, e i loro due figli, Victoria (nata nel 1994) e Joseph (nato nel 1996). Kathy e Victoria hanno partecipato frequentemente a eventi per sensibilizzare le persone sul cancro al cervello, una malattia che ha colpito Victoria, la quale è stata operata per ben due volte.

La Wakile è entrata a far parte della terza stagione del sopracitato programma Tv nel 2011. Lo show mostra principalmente come lei affronta la crescita dei suoi figli ed è incentrato sul suo desiderio di aprire un ristorante. Oltre ad apparire nella serie, ha firmato tre linee di prodotti da quando è entrata a far parte dello spettacolo, tra cui Dolci Della Dea, che include un kit di cannoli, Goddess Eye Jewelry, una linea di gioielli che cede parte delle vendite alla National Brain Tumor Society e Red Velvet Cosmo un cocktail pronto da versare, basato su uno dei suoi dessert preferiti, la torta red velvet. La bevanda ha vinto un premio in un concorso nazionale di degustazione. Wakile ha anche scritto un libro di cucina Indulge: Delicious Little Desserts.