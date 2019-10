I sub di Blub invadono Positano, ecco il perchè dello street artist nella perla della Costa d’ Amalfi in Campania. A scoprire queste opere Positanonews , ma non sapevamo perchè le avesse realizzate in questo contesto, fra stradine e vicoli.

Se pensate di avere l’acqua alla gola, allora siete sulla buona strada. Perché c’è chi ha fatto di questa metafora la sua cifra stilistica e il suo lavoro. Parliamo di Blub, lo street artist diventato famoso per aver infilato la maschera subacquea a Van Gogh e Dante Alighieri, solo per citare alcuni dei suoi lavori che decorano, in tutta Italia, gli sportelli che racchiudono le terminazioni elettriche delle città. I suoi sono interventi discreti e studiati, realizzati quasi sempre attraverso la tecnica della poster art o paste up, che non vanno a incidere sull’aspetto urbano in maniera invadente. L’elemento dell’acqua, generatore di vita e simbolo di purificazione e pace, fa da contorno, quasi a voler collocare in una dimensione senza tempo i personaggi che vi si immergono. L’eccentrico fiorentino, che immerge sott’acqua la Gioconda, la Nascita di Venere, La ragazza con l’orecchino di perla e tanti altri capolavori, ha fatto tappa in Costiera amalfitana, lasciando le sue tracce a Positano tra piazza dei Mulini e via Rampa. «Mi trovavo a Napoli per recuperare le opere che erano esposte al Mann, mi è sembrata una buona idea approfittarne e scendere per visitare la Divina – confida l’artista a Barbara Cangiano su Il Mattino di Salerno – Mi ha colpito il mare. Il colore del mare a Capri era di un azzurro indicibilmente bello»

Che idea ha della Campania anche in relazione alle sue bellezze artistiche?

«La vera bellezza artistica l’ho vissuta con le persone del luogo, hanno qualcosa di speciale, una spensieratezza naturale e un approccio artistico nel vivere. Per me è arte anche questo.

Come nasce Blub e il suo progetto «L’arte sa nuotare»?

«Per caso, in Spagna, a Cadaques, nell’estate del 2013. Accogliendo la richiesta di una famiglia del luogo, dipinsi su uno sportello della loro recinzione esterna l’immagine di un bambino riccioluto con la maschera da sub ispirandomi al loro figlio. Rientrato a Firenze, per gioco, ho mascherato la Gioconda, poi la Dama con l’ermellino, infine Leonardo da Vinci. Un gruppo di amici mi invitò a scansionare la mia prima triade e una notte le attaccammo sugli sportelli esterni nel quartiere di San Niccolò. Era il 5 novembre 2013: in quel modo volevamo ricordare l’alluvione e il salvataggio di Firenze e delle sue opere dalle acque che avevano sommerso la città. L’arte non affoga divenne quel giorno L’arte sa nuotare.

Secondo lei l’arte ha dovuto imparare a nuotare per restare a galla?

«No, per me è una sua condizione naturale l’esistere ed esprimersi nelle sue più diverse manifestazioni».

Che cosa rappresenta per lei il mare?

«Un’altra dimensione, dove si annullano le nostre leggi fisiche. Quando ti immergi non esiste gravità, il tempo si ferma, fluttui con l’elemento acqua in simbiosi. Un mondo fantastico».

Diceva Cesare Pavese: quale mondo giaccia al di là di questo mare non so, ma ogni mare ha un’altra riva e arriverò. Che ne pensa?

«Penso all’avventura di scoprire nuove terre, ad avere fiducia nell’ignoto… c’è sempre un’altra sponda che ti aspetta».

Se dovesse scegliere un simbolo e infilargli una maschera chi sceglierebbe?

«L’ho già fatto. Con i personaggi che scelgo creo prima di dipingerli un’intesa, ci comunico. Carlo III mi ha trasmesso grandezza ed allo stesso tempo umiltà, qualità che solo i grandi possiedono».