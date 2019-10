Stazione spaziale internazionale: Luca Parmitano è il nuovo comandante della Stazione Spaziale Internazionale, grande traguardo per l’Italia

Luca Parmitano è il nuovo comandante della Stazione Spaziale Internazionale. L’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea è il primo italiano, e il terzo europeo, ad assumere questo ruolo. La cerimonia per il passaggio di consegne con il comandante russoAlexei Ovchinin è avvenuta su una stazione orbitale affollatissima, con ben nove astronauti a bordo. Giovedì Ovchinin rientrerà sulla Terra e Parmitano inizierà ufficialmente la Expedition 61. Grande traguardo per l’Italia spaziale – “Ringrazio tutti per la fiducia che mi date”, ha detto Parmitano, emozionatissimo, in diretta dalla Stazione spaziale, collegato anche con la sede dell’Agenzia spaziale italiana. Felice anche il presidente dell’Agenzia spaziale italiana Giorgio Saccoccia, che ha fatto i suoi “auguri di buon lavoro a Parmitano, che permette all’Italia spaziale di raggiungere un grande traguardo”. Saccoccia ha poi commentato: “Diventare comandante della Stazione spaziale internazionale è un grande privilegio, il primo per un astronauta italiano. È il riconoscimento della sua grande professionalità e delle sue competenze dimostrate sul campo e in volo”. Parmitano era entrato a far parte nel 2009 del corpo astronauti dell’Agenzia spaziale europea.