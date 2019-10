Statale Amalfitana, corrono le moto con pericolosi sorpassi. Ma è la Moto GP?

Folle guida in sella delle due ruote sulla Statale Amalfitana. Protagonisti di scene da Moto GP sono due centauri, l’autore del video che riprende le spericolatezze di un proprio collega. Il filmato sta facendo il giro dei social, dalla pubblicazione avvenuta lo scorso 30 settembre. Inclinazioni verso l’asfalto e sorpassi pericolosi sono le brave gesta di una moto color rosso fiammante al Fuenti, che imita campioni come Valentino Rossi o Marc Marquez, infatti si può vedere nel filmato sopra come il temerario pilota stacca la gamba mentre si infila in curva.

Il nastro azzurro, la SS 163, attrae gli amanti delle moto per la bellezza di guidare tra i vertiginosi tornanti, con la vista sulla Costiera, ma le corse su due ruote si rivela pericoloso: scaricare l’adrenalina, con una guida avventata può diventare rischioso per i conducenti delle due ruote e gli automobilisti che intraprendono questo fondamentale percorso per i loro spostamenti. Atteggiamenti che nella nostra cronaca e nelle testimonianze di chi percorre la Statale, spesso sono all’ordine del giorno, soprattutto durante le trafficate giornate estive, e che in passato hanno condotto a gravi incidenti.