Stash in Costiera: il frontman dei The Kolors a passeggio per Amalfi

Stash in vacanza in Costiera Amalfitana. Il cantante dei The Kolors ha scelto la Divina per godersi un periodo di relax.

In giro per Amalfi si è concesso con grande generosità ai fan che hanno chiesto una foto ricordo.

Con il suo gruppo musicale è riuscito a togliersi grandissime soddisfazioni come diversi dischi d’oro e di platino.

L’ultimo successo è proprio dell’estate appena trascorso la sua “Pensare male”, cantata insieme ad Elodie, è stata trasmessa per diversi mesi da tutte le radio italiane.

Nella sua vacanza in Costiera si è concesso qualche momento anche in giro per Positano e poi a Sorrento.

A testimoniarlo le stories postate sul profilo instagram di Stash che come spesso accade condivide con i propri fan molti momenti della sua quotidianità.

amalfinotizie