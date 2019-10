Stasera in TV. Il film Suburra e la morte di Pantani alle Iene Celtic – Lazio Europa calcio

Stasera in tv, la prima serata di tutti i canali con i programmi e i film di oggi giovedì 24 ottobre: dalla fiction targata Rai1 Un passo dal cielo, passando per il programma d’inchiesta Le Iene presentano – Com’e’ morto Marco Pantani, fino al film Suburra in onda su Rai Movie.

Rai1, ore: 21:25: Un passo dal cielo – Onora il padre (Fiction)

Nell’episodio Onora il padre, quando Klaus viene accusato dell’omicidio di un antiquario ebreo, Francesco deve affrontare faccia a faccia Bruno Moser per mettere in salvo il ragazzo dalla prigione e dalle pericolose idee di cui il padre sembra farsi portatore. Intanto un evento inaspettato e traumatico mette Emma spalle al muro, costringendola a prendere una posizione chiara nei confronti di Francesco e di Kroess. Vincenzo invece è pronto a traslocare, lasciando Valeria e Isabella sole in foresteria, ma una serie di circostanze sembra cospirare per trattenerlo..

Rai1

"Ho inseguito un figlio che non esiste, dimenticando il figlio della donna che amo."#UnPassoDalCielo5 STASERA #24ottobre alle 21.25 su #Rai1#UPDC5

Rai2, ore: 21:20: Maledetti amici miei (Show)

Maledetti amici miei è un programma televisivo italiano comico-satirico condotto dagli attori Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e dal regista e attore Giovanni Veronesi e trasmesso da Rai 2 in prima serata il giovedì dal 3 ottobre 2019 per sette puntate.

Rai2

👉 Sulla strada per il #pop! 😉 #maledettiamicimiei questa sera alle 21.20 su #Rai2 📺 Ospite della puntata @Renzo_Arbore 🔝

Rai3, ore: 21:20: A raccontare comincia tu (Show)

La sempre agguerritissima Raffaella Carrà fa visita a personaggi noti del mondo della TV, del cinema, della vita pubblica, direttamente a casa loro, per intervistarli in un clima di serenità e amicizia.

Rai3

"Niente trucco per me

Via le luci stasera

Che a guardarti negli occhi

Sia la faccia mia vera"#RenatoZero si racconta, senza maschere o trucco, a #RaffaellaCarrà.#araccontarecominciatu, la nuova stagione, da questa sera, alle 21:20, su #Rai3.

@renatozer0

Canale5, ore: 21:20: Eurogames (Show)

I mitici Giochi senza Frontiere tornano in TV per divertire il pubblico con una sfida a squadre vivace ed originale. Sei prove a sorpresa ogni serata si accostano a tre percorsi fissi.

Italia1, ore: 21:20: Le Iene presentano – Com’e’ morto Marco Pantani (Inchieste)

Alessandro De Giuseppe affronta con approfondimenti e testimonianze le incongruenze e i punti oscuri emersi dalla ricostruzione ufficiale della morte del ciclista: giovedì 24 ottobre alle 21.15 su Italia 1.

Le Iene

STASERA A #LEIENE LO #SPECIALEPANTANI

Prosegue il lavoro della commissione Antimafia alla ricerca della verità sulla morte di Marco #Pantani 👇 #24ottobre

Marco Pantani: l’Antimafia ascolta i medici del prelievo incriminato – Le Iene

La mattina del 5 giugno 1999 tre medici riscontrano in Marco Pantani un valore dell’ematocrito di 53 punti, tre oltre il limite consentito. La sera prima però il dato di Marco era 48 e sei ore dopo…

iene.mediaset.it

canale20, ore: 21:05: Brick Mansions (Film)

Nel 2018 nella città di Detroit un intero quartiere dominato dalla malavita viene isolato tramite un muro di cinta eretto dalla polizia e controllato da soldati. Nella zona chiusa, che viene ribattezzata “brick mansions”, il crimine si rafforza ulteriormente fino a che non viene attivata una bomba. La polizia manda un suo uomo sotto copertura per disinnescare l’ordigno.

Rete4, ore: 21:25: Dritto e rovescio (Approfondimento)

Torna l’appuntamento con l’approfondimento giornalistico di Retequattro, prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualità politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

Dritto e rovescio

@Drittorovescio_

Torna #DrittoeRovescio con intervista a @matteosalvinimi su politica e attualità.

Poi parleremo di finanziaria, rom e accoglienza con la nostra inchiesta sul "ricollocamento" degli immigrati e le immagini esclusive di imprenditori cinesi che sfruttano i profughi.

Rai Movie, ore: 21:10: Suburra (Film)

Nell’antica Roma, la Suburra era il quartiere dove il potere e la criminalità segretamente si incontravano. Dopo oltre duemila anni, quel luogo esiste ancora. Perché oggi, forse più di allora, Roma è la città del potere: quello dei grandi palazzi della politica, delle stanze affrescate del Vaticano e quello, infine, della strada, dove la criminalità continua da sempre a cercare la via più diretta per imporre a tutti la propria legge.

Tv8, ore: 21:00: Calcio – UEFA Europa League – Celtic Vs Lazio (Sport)

La Lazio si gioca una fetta importante di qualificazione. Occhi puntati sulla squadra di Inzaghi che, dopo aver perso all’esordio in casa del Cluj, è riuscita a battere in rimonta il Rennes all’Olimpico. Ecco le probabili formazioni.

CELTIC (4-2-3-1): Forster; Elhamed, Julin, Ajer, Bolingoli; Brown, McGregor; Forrest, Christie, Elyounoussi; Edouard. All. Lennon.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Leiva, Milinkovic, Jony; Caicedo, Correa. All. Inzaghi.

NOVE, ore: 21:25: Ghost – Fantasma (Film)

Sam Wheat conduce un’esistenza felice assieme alla fidanzata Molly. Una sera, rientrando a casa, Sam resta ucciso durante un tentativo di rapina. Mentre Molly chiama aiuto, Sam si ritrova al suo fianco, incredulo, in condizione di fantasma.

cielo, ore: 21:15: Ip Man (Film)

La storia della vita di Yip Man, il primo maestro dell’arte marziale del Wing Chun e, tra gli altri, del grande Bruce Lee.

La7, ore: 21:15: Piazzapulita (Attualita’)

Corrado Formigli conduce l’approfondimento di attualita’ di La7. Il dibattito, stimolato da numerosi ospiti e da collegamenti in esterna, vertera’ sui principali temi della politica, dell’economia e della società.