Stasera in TV. Da Brooklyn a Rocco Schiavone e Chi l’ha visto per Daniele Potenzoni e Claudia Stabile

Rai1, ore 21.25: Brooklyn – 1^Tv

Film di John Crowley del 2015, con Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson. Prodotto in Irlanda/GB. Durata: 99 minuti. Trama: Nei primi anni Cinquanta, la giovane irlandese Ellis Lacey emigra a Brooklyn, dove – a differenza di quanto le accadeva nella sua piccola città natale – ha l’opportunità di trovare un lavoro e l’amore di un italo-americano. Quando una tragedia familiare la riporta in Irlanda, Ellis si ritrova a essere totalmente assorbita dalla sua vecchia comunità e con uno scapolo pronto a corteggiarla. Rinviando ripetutamente il suo rientro in America, si ritroverà a dover scegliere tra due uomini e due Paesi tra loro molto diversi.

Rai2, ore 21.20: Rocco Schiavone – Terza stagione – 1^Tv

Fiction di Simone Spada del 2019, con Marco Giallini, Isabella Ragonese, Claudia Vismara. Prodotta in Italia. Fate il vostro gioco: Rocco, convinto che la soluzione del caso Favre si nasconda nel casinò di Saint Vincent, prosegue lì le sue indagini. Nel frattempo, si occupa anche del suicidio di Alessio Duranti, un uomo che aveva perso tutto a causa della sua ossessione per il gioco. Durante le indagini però Schiavone riceve una terribile notizia e si ritrova davanti a un bivio: rimanere in Italia e affrontare le sue colpe passate oppure andarsene per sempre?

Rai3, ore 21.20: Chi l’ha visto?

Nuovo appuntamento con Federica Sciarelli e Chi l’ha visto?. Continuano le ricerche di Daniele Potenzoni, il ragazzo autistico che si è perso sotto la metropolitana di Roma. La trasmissione ha rintracciato un giovane ripreso dalle telecamere di un bar della capitale e che ha una forte somiglianza col ragazzo scomparso. Nel corso del programma anche il caso di Claudia Stabile, giovane madre di Campofiorito in provincia di Palermo che scompare la mattina dell’8 ottobre dopo una telefonata al marito per avvertire che sta andando a fare la spesa. La sua auto viene poi ritrovata al parcheggio dell’aeroporto di Palermo. Il marito Piero Bono sarà ospite in diretta con Federica Sciarelli.

Canale5, ore 21.40: Amici Celebrities – Finale

Riflettori puntati sull’ultima puntata del talent show Amici Celebrities, condotto in diretta da Michelle Hunziker. Quattro celebrità che con impegno, passione, esercizio e dedizione, hanno conquistato un posto in finale: Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese. In una gara che si prospetta accesa e avvincente, i concorrenti sono pronti a infiammare il palco e il pubblico con le loro performance di canto e ballo, ma solo uno di loro conquisterà il trofeo finale. A decretare il vincitore i telespettatori con il televoto.

Italia1, ore 21.20: Viaggio nell’isola misteriosa

Film di Brad Peyton del 2012, con Josh Hutcherson, Dwaine Johnson. Prodotto in Usa. Durata: 94 minuti. Trama: Il diciassettenne Sean Anderson riceve una richiesta di soccorso in codice da una misteriosa isola che non dovrebbe esistere. Poiché non riesce a trattenere il ragazzo a casa, Hank, il marito della madre di Sean, decide di seguirlo nella ricerca per risalire a chi e da dove è stato inviato il messaggio, iniziando un viaggio che li porterà nel Pacifico meridionale, in un luogo che poche persone hanno visto, sono sopravvissute per poterne parlare. E’ un luogo di una bellezza stupefacente, con forme di vita strane e minacciose, vulcani, montagne d’oro e più di un segreto sconcertante.

Rete4, ore 21.25: Fuori dal Coro

Nuovo appuntamento con Fuori dal Coro. Al centro della puntata Mario Giordano con il direttore di Libero Vittorio Feltri, affronteranno i principali temi di attualità in un confronto “faccia a faccia”. Attraverso nuove inchieste, testimonianze in studio e documenti esclusivi sui problemi non risolti in Italia, il programma riaccenderà l’attenzione sul fallimento dei piani di smantellamento dei campi rom, con un focus sul recente caso di Bergamo, dove un gruppo di nomadi, per un mese, ha tenuto letteralmente in ostaggio il reparto di oncologia dell’ospedale perché tra i ricoverati vi era una appartenente alla loro comunità. E ancora, i grandi assenteisti che, nonostante anni di denunce, non solo non perdono il loro posto di lavoro, ma vengono addirittura promossi e risarciti: le telecamere del programma riveleranno delle realtà impensabili, come ad esempio la vicenda, riportata dagli Atti della Procura, di un dipendente della ASL Roma 5 che ha registrato 117 presenze su 2.500 giorni di lavoro. Infine, si tornerà a parlare del Vaticano al centro di nuove polemiche sul crac finanziario: si dice che sia sull’orlo del fallimento. Con Gianluigi Nuzzi si approfondirà l’annoso tema delle “case d’oro” della Santa Sede. Una particolare attenzione verrà dedicata agli anziani: mentre si susseguono proposte per togliere loro il voto o ridurre le pensioni, si mostrerà, al contrario, come siano rappresentanti di tradizioni e mantengano alti i valori nel nostro Paese.

La7, ore 21.15: Atlantide

Ottanta anni fa l’invasione della Polonia e l’inizio della Seconda Guerra Mondiale. Da Danzica Andrea Purgatori racconta, tra servizi e interviste esclusive, “il grande imbroglio” di Hitler che per sei lunghi anni mise in scacco l’Europa e il mondo, provocando milioni di morti e un olocausto consumato nei campi di concentramento costruiti dai nazisti proprio in quel Paese. E oggi, cosa rimane in Polonia di quella spaventosa eredità? Un sovranismo sfrenato, che a volte paradossalmente profuma di fascismo, e sta contagiando molti paesi europei. Spesso sostenuto dall’ala più conservatrice della Chiesa. Anche se il vescovo di Danzica minimizza ribaltando sulla storia tragica dell’occupazione nazista il peso delle scelte che, solo dieci giorni fa, hanno reso ancor più forte il partito anti europeista di Jaroslaw Kaczysnki.

TV8, ore 21.30: X Factor – La corsa verso i Live

TV8 ripercorre le emozioni, i successi e gli insuccessi delle selezioni di X-Factor. I concorrenti sono pronti per esibirsi ai live e sottoporsi al giudizio dei giudici e del pubblico.

Nove, ore 21.25: L’Assedio

Daria Bignardi propone nuove interviste per raccontare il nostro tempo. Ospite della puntata l’ex CT della Nazionale ed ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi. Inoltre saranno intervistati Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Bianca Berlinguer e lo scrittore Stefano Massini. E ancora Ketama126, rapper della nuova scena musicale italiana. Infine sarà presente in studio lo youtuber e attivista LGBTQIA+ Richard Thunder.