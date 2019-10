Stabilimento Balneare allacciato abusivamente alla rete fognaria: una denuncia ad Atrani

Nella giornata di ieri, nonostante il maltempo, i Carabinieri della Stazione di Amalfi, unitamente a personale specializzato del Nas e del Nil, hanno operato un controllo nel comune di Atrani presso alcuni esercizi balneari e commerciali. Nello specifico è stato “pizzicato” uno stabilimento che presentava un allaccio abusivo alla rete fognaria, motivo per cui è scattata la denuncia per il gestore dell’attività, oltre ad una multa salata per altra violazione legata alla materia ambientale. Sono inoltre state elevate sanzioni pecuniarie ad un bar, per violazioni della normativa igienico-sanitaria e ad un altro stabilimento balneare, per la medesima materia ambientale.

Il tutto ora passa nelle mani delle autorità competenti per le valutazioni dei casi specifici.