Il nuovo spot della Pasta Rummo, il famoso pastificio beneventano, è stato girato in Costiera Amalfitana esaltando la bellezza dei posti. In particolare alcune scene sono state registrate a Positano, nella cucina del ristorante della Buca di Bacco. Ancora una volta un marchio importante sceglie i paesaggi della costiera per pubblicizzare i propri prodotti e questo non può che essere un vanto per la nostra terra che può contare su uno scenario naturale come poche località in Italia