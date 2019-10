Sport, Eliud Kipchoge nella storia: abbatte il muro di due ore della maratona

Questa mattina, sabato 12 ottobre, il corridore del Kenya Eliud Kipchoge ha corso la maratona di Vienna in meno di due ore. Dopo aver corso per 42 chilometri circa, kipchoge ha terminato la maratona a 20 secondi dallo scoccare delle due ore stabilendo un tempo storico e ricercato da anni dai migliori corridori al mondo. Il record leggendario, purtroppo, non sarà conteggiato poichè l’evento è stato organizzato appositamente per il corridore keniano, il quale detiene comunque il record mondiale a Berlino di 2 ore 1 minuto e 39 secondi.