Sport, dal campo di Massaquano a Coverciano: Fernando De Gennaro nella Nazionale Under 15

Dal campo di Massaquano a Coverciano in pochissimi mesi, è questa la favola di Fernando De Gennaro, laterale sinistro classe 2005, approdato da a Vico Equense nella Nazionale Under 15 con la quale ha svolto il suo primo stage.

Una grande emozione per il ragazzo, per papà Tommaso e anche per tutti i componenti della Scuola Calcio Giovanni Ferraro nelle cui fila è cresciuto De Gennaro.

“Speriamo sia solo l’inizio di un lungo cammino – ha detto mister Giovanni Ferraro – perché De Gennaro ha potenzialità importanti che ovviamente spetterà a lui confermare. Noi, intanto, continuiamo ad educare allo sport e ad insegnare i rudimenti del calcio ai nostri bambini”.