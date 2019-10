Sorrento-Vicenda Conservatorio, Rosario Lotito attacca: “Vergogna senza fine”

Sorrento. Un lungo post polemico da parte di Rosario Lotito, Movimento 5 Stelle, sulla vicenda relativa al Conservatorio di santa Maria delle Grazie.

Eccolo per intero:

“UNA VERGOGNA SENZA FINE….

Conservatorio S.M. delle Grazie, il peggior colpo di mano che questa amministrazione potesse mai permettere ai danni dei cittadini.

Un CDA composto da persone poco accorte al bene pubblico ed in barba al lascito testamentario della Nobil Donna Berardina Donnorso, nel segreto più totale, hanno concesso in fitto una notevole porzione del conservatorio S.M. delle Grazie.

I Fatti:

In data 03/10/2016 il CDA del Conservatorio S.M. delle Grazie, presieduto dal sig. Antonino Pollio, (Presidente) , Sig.ra Mariateresa Ciampa (componente), Sig.ra Loredana Milano(componente), Sig.ra Antonella Galano (Componente), risultava assente il Sig. Acampora Luigi (Componente) essendo in conflitto di interesse in quanto in rapporti commerciali col Sig. Schisano Francesco (fittuario) , con delibera n°7 concede in fitto parte del primo e del secondo piano del Conservatorio, lato via San Francescano, alla ditta Schisano Francesco.

Sconcertati ed indignati di una tale decisione, in data 24/04/2018 abbiamo presentato al Sindaco e al responsabile dell’ufficio edilizia privata la richiesta di annullamento in autotutela, per una serie di criticità, il permesso a costruire n. 16/2018;

In data 19/02/2019 in seguito alla nostra interrogazione Regionale avente come oggetto: illegittimo impiego Conservatorio di Santa Maria delle Grazie di Sorrento per finalità turistico- ricreativa, la Regione Campania inviava al presidente del Conservatorio S.M. delle Grazie una richiesta di chiarimenti affermando di non essere a conoscenza della delibera n.7 del 03/10/2016 che concedeva in fitto parte del conservatorio, intimando ad attivare ad horas le procedure di controllo richiedendo, al legale rappresentante del Conservatorio, chiarimenti in merito alla mancanza di legittimità della delibera n.7 posta in essere senza i requisiti di cui all art. 25 lett b dello statuto vigente della fondazione al fine di consentire la rimozione degli elementi di illegittimità se posti in essere.

Il presidente del conservatorio risponde alle richieste della regione giustificando l’assenza del Sig. Acampora in quanto in conflitto di interesse ed incompatibile con la delibera da assumere poiché in rapporti commerciali col Sig. Schisano Franceso.

La regione accoglie la risposta del presidente affermando la validità della delibera con la seguente motivazione: la fondazione ha fornito le motivazioni che hanno determinato l’approvazione della decisione con l’assenza giustificata di un membro dell’Organo, a causa di astensione per possibile conflitto di interesse; a tale assenza non ha fatto seguito successiva opposizione da parte del membro assente.

Considerazioni

Rinnoviamo il nostro dissenso più totale nel concedere ai privati beni pubblici e, se proprio necessario, riteniamo eticamente corretto emanare un bando pubblico, inoltre nel rispetto dei cittadini, legittimi proprietari di quel bene, non sarebbe stato corretto informarli su tale decisione?

E come mai, con tanti imprenditori, proprio quell’imprenditore gli veniva concesso di prendere in fitto tale porzione del Conservatorio?

Ad oggi tutto prosegue allegramente e tra breve assisteremo all’ inaugurazione di un altro albergo.

Ma se pensano che la cosa sia finita così si sbagliano di grosso, noi non ci siamo di certo arresi ed abbiamo interessato direttamente il ministero di valutare tutta la vicenda.

Non riusciranno a liberarsi di noi perché è difficile vincere con chi non si arrende mai…. (cit.Roberto C.)”.