Sorrento. Ultimo Piano delle Opere Pubbliche dell’amministrazione Cuomo, cosa si farà? E’ una incognita , intanto nessuna , o quasi , di queste opere sarà realizzata e completata con questa amministrazione, che durerà altri sei mesi, fino al voto in primavera, poi bisognerà vedere se si trovano effettivamente le risorse e i successori cosa penseranno, ma analizziamo

La Giunta municipale approva il Piano triennale delle opere pubbliche per il periodo 2020-2022. Si tratta di una serie di interventi che l’amministrazione ritiene fondamentali per migliorare la città, anche se in molti casi si tratta di lavori di cui si parla da anni e che finora non hanno mai visto la concreta apertura dei cantieri come il rifacimento di Via Fontanelle, la strada crollata il 4 marzo 2014 per quattro milioni e quattrocento mila che si devono trovare .

Discorso analogo anche per altre opere incluse nel Piano approvato dall’esecutivo del sindaco Cuomo. Per rimanere alla zona del Capo di Sorrento ricordiamo il recupero del sito storico-archeologico dei Bagni della Regina Giovanna con la Villa di epoca imperiale romana. Il costo previsto è di 3,5milioni di euro e l’ impianto della pubblica illuminazione di via Nastro Verde che aspetta dal 2007 quando i lampioni furono spenti perchè pericolosi.

Poi il recupero dei reperti archeologici interrati sotto piazza Veniero, con la realizzazione dei bagni pubblici per diversamente abili. Necessari un milione e 170mila euro circa, il progetto di un parcheggio per circa mille scooter sotto piazza Tasso? Se tutto va bene se ne parla nel 2022 quando si spera saranno trovati il milione e 500mila euro la nuova caserma dei carabinieri (5,2milioni il costo previsto), l’ampliamento del cimitero comunale cinque milioni circa col recupero del monastero di San Renato e poi il rifacimento e la messa in sicurezza di strade in tutto il territorio comunale per tre milioni