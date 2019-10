Sorrento, il successo di Sergio Cammariere a “Suoni DiVini” in attesa del Premio Penisola Sorrentina

Sergio Cammariere si è esibito ieri con una splendida performance musicale all’evento di Suoni DiVini, nella Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo a Sorrento.

Nel 1997 partecipa al Premio Tenco e vince il Premio Imaie come “Migliore Musicista e Interprete” della rassegna. La partecipazione al Festival di Sanremo nel 2003 con “Tutto quello che un uomo”, gli regala il terzo posto oltre al Premio della Critica e al Premio “Migliore composizione musicale” e due dischi di Platino. Quest’anno è la volta del suo decimo album “La fine di tutti i guai”. Riceve il Premio come Miglior Colonna Sonora al festival internazionale Liaff di Calcutta per il film “Twelve minutes of rain”.

Cammariere è anche tra i vincitori del Premio Penisola Sorrentina, un nome che ha saputo conquistare pubblico e critica. Molto atteso questa sera alla premiazione che, ricordiamo, si terrà alle ore 19:30 al Teatro delle Rose in Piano di Sorrento.