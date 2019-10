Sorrento, slitta ancora una volta il taglio del nastro al reparto di ortopedia

L’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento stava per voltare pagina dopo gli innumerevoli disagi, grazie all’inaugurazione del nuovo reparto di ortopedia, in programma per lunedì 21 ottobre. E’ stato promesso che la nuova unità di Ortopedia disporrà di 16 posti letto, con la possibilità di effettuare circa 500 interventi l’anno, anche per per traumatologia della caviglia e chirurgia protesica di anca, ginocchio e spalla.

Purtroppo tutto ciò non si avvererà ancora per un po’ di tempo. Infatti, l’Asl Napoli 3 Sud che aveva programmato l’inaugurazione, ha dovuto rinviarla a data da destinarsi. A quanto pare, dopo i lavori iniziati a marzo e terminati a luglio, i pazienti dovranno attendere ancora per vedere ultimato il nuovo reparto. L’inaugurazione, terminata più tardi del previsto, era state ulteriormente rinviata a causa della mancanza di sedie e scrivanie.