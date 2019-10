Sergio Cammariere vincitore del Premio Penisola Sorrentina: domani l’esibizione e sabato 26 il premio

Venerdì 25 ottobre all’evento di Suoni DiVini, nella Cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo si esibirà Sergio Cammariere, vincitore del Premio Penisola Sorrentina, un nome che ha saputo conquistare pubblico e critica. Nel 1997 partecipa al Premio Tenco e vince il Premio Imaie come “Migliore Musicista e Interprete” della rassegna . La partecipazione al Festival di Sanremo nel 2003 con “Tutto quello che un uomo”, gli regala il terzo posto oltre al Premio della Critica e al Premio “Migliore composizione musicale” e due dischi di Platino. Quest’anno è la volta del suo decimo album “La fine di tutti i guai”. Riceve il Premio come Miglior Colonna Sonora al festival internazionale Liaff di Calcutta per il film “Twelve minutes of rain”.

Sabato 26 ottobre, invece, la premiazione al Teatro delle Rose di Piano di Sorrento, con tutti gli altri artisti vincitori del Premio Penisola Sorrentina