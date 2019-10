Sorrento. Il servizio di scuolabus è stato affidato alla “Angelino srl” che si è aggiudicata l’appalto e coprirà il servizio fino al 30 giugno 2021. Fino a quella data l’azienda di trasporti percepirà la somma di circa 630.000 euro.

RICORSI AL TAR

Ma i problemi non mancano come la pendenza davanti al Tar Campania di Napoli ed al Consiglio di Stato di ricorsi presentati da parte di alcune aziende escluse dalla gara. Nel caso in cui i giudici amministrativi dovessero accogliere i ricorsi si rischia l’azzeramento di tutto l’iter. A quel punto dovrebbe essere indetto un nuovo bando con il rischio della sospensione del servizio .

NUOVI PROBLEMI

Spunta un procedimento penale a carico proprio di Angelino, ma anche Masserini e Acampora ( Global Service ) per non aver dichiarato di alcune condizioni , per qualcuno di aver avuto dei processi , per altri interdittive antimafia e altri altre condizioni non dichiarate al momento di fare delle gare. Il procedimento è di quest’anno, con avviso di conclusione delle indagini, ma relativo a fatti del 2015, dove i comunici di Gragnano, Zevio e Castelvolturno gli avevano addebitato malfunzionamenti del servizio e aveva una interdittiva antimafia del 2013

IL PRECEDENTE DI GRAGNANO CON IL SINDACO PATRIARCA CHE ARRIVO’ AD ASSOLUZIONE

Una famosa causa finiì poi in assoluzione .Tutti assolti perché “il fatto non sussiste” a Gragnano (Napoli). Il Tribunale di Torre Annunziata ha prosciolto da ogni accusa l’ex sindaco di Gragnano, Annarita Patriarca, imputata per corruzione, tentata concussione, abuso d’ufficio e turbativa d’asta. Con lei sono stati assolti anche altri cinque imputati: l’imprenditore Lorenzo Angelino, i dipendenti comunali Vincenzo Inserra, Angelo Delle Donne, l’ex dirigente Eugenio Piscino e l’ex assessore Liborio Di Nola.

Il processo di primo grado era riferito al presunto scandalo scuolabus, con l’amministrazione comunale accusata di aver estromesso la Schoolbus Service di Giuseppe Massarini dal servizio per favorire Angelino. Le accuse, però, non sono state ritenute tali dal collegio della prima sezione penale del tribunale di Torre Annunziata (presidente Francesco Todisco), che ha assolto tutti gli imputati

LE RICHIESTE DELLA MINORANZA DI PAOLO ESPOSITO

“Sto facendo continue richieste di chiarimenti – dice Paolo Esposito in esclusiva per Positanonews -, ora spunta anche questa procedura penale. Non posso esprimermi non conoscendo le attestazioni fatte dalla Angelino, ma è legittima la richiesta di sapere se sia effettivamente tutto in regola alla luce di questa procedura in corso e delle false attestazioni di cui è accusata la ditta. Crediamo che vada esaminata con completezza e bisognerebbe riferire al consiglio comunale, ci auguriamo tutti che sia in regola ogni cosa, nel caso non fosse così a chi di dovere, ai quali abbiamo trasmesso tutta la documentazione, corre l’obbligo di intervenire”

