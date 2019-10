Sorrento, scattano denunce e multe in seguito ad alcuni controlli dei militari

Sono scattate denunce e multe in seguito a vari controlli effettuati dall’Arma dei Carabinieri a Sorrento e nei vari comuni. Durante tali controlli, i militari hanno rinvenuto migliaia di euro in contanti, carte di credito ed assegni bancari in possesso di due uomini, un 36 enne ed un 58 enne della provincia di Napoli. Anche un 34enne di Piano di Sorrento è stato sottoposto a controlli per il possesso di 36 grammi di hashish. Infine ad un giovane di Boscotrecase è stato sequestrato un coltello a serramanico.

Straordinari gli interventi dei Carabinieri di Sorrento, che hanno effettuato 53 controlli ai veicoli, identificato 91 persone e 12 contravvenzioni, tra cui due ritiri di patente per guida in stato d’ebbrezza.