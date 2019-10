Sorrento risulta al terzo posto tra i comuni in provincia di Napoli per la presenza di escort

Secondo una classifica sulla presenza delle escort nei comuni in provincia di Napoli lòa città di Sorrento risulta essere al terzo posto subito dopo Napoli e Giugliano in Campania. Un triste primato per una città turistica come quella del Tasso. Il fenomeno delle escort tra Napoli e provincia è, purtroppo, in continua crescita. A Napoli il quartiere con la più alta concentrazione è quello di San Lorenzo. Ed ora Escort Advisor, sito di recensioni di escort in tutta Europa, ha deciso di lanciare una campagna contro l’ipocrisia che regna sull’argomento ed ha istituito dei veri e propri posti di blocco per avvisare i cittadini. Il claim della campagna à “Attenzione zona ad alta densità di escort” e prevede la presenza di banchetti con roll up informativi sulla situazione della zone quando si parla di presenza di escort attive e che lavorano in maniera redditizia. Tanti ragazze e ragazzi in divisa militare e con al braccio una fascia con lo stemma di Escort Advisor distribuiscono informative e preservativi ai passanti per far sì che si “difendano” dalle sex workers. L’obiettivo non è solo quello di sdoganare un argomento da sempre considerato in Italia “scandaloso” ma soprattutto sensibilizzare sul tema della sicurezza. E, a quanto pare, anche la “tranquilla” penisola sorrentina non è esente dal fenomeno.