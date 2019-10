Sorrento. Rinviato lo sfratto alla famiglia Galasso, parla in esclusiva l’assessore Federico Cuomo

Sorrento. La famiglia Galasso rischiava lo sfratto dall’abitazione in cui vive insieme ad un figlio affetto da una grave disabilità. Al momento l’esecuzione del provvedimento è stata rinviata al prossimo 26 novembre. L’assessore ai Servizi Sociali, Federico Cuomo, sentito in esclusiva da Positanonews ha dichiarato che da tempo il Comune si sta interessando alla situazione ed ha espresso la vicinanza dell’amministrazione comunale alla famiglia Galasso. L’assessore ha aggiunto che, insieme al sindaco Giuseppe Cuomo, si sta studiando una soluzione per evitare che il nucleo familiare resti senza un tetto sulla testa. Intanto è stato presentato il ricorso al giudice dell’esecuzione. Ed anche noi di Positanonews continueremo a seguire l’evolversi della vicenda che ci auguriamo sia a lieto fine.