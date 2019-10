Sorrento. Rosario Fiorentino analizza quanto detto da Vincenzo De Luca questa mattina in occasione dell’inaugurazione del nuovo reparto di Ortopedia nell’ospedale cittadino: “Ci sono 60 milioni destinati alla nuova struttura dell’Ospedale unico, che sarà cantierata entro ottobre-dicembre 2020. Si tratterà di una realtà di eccellenza con le migliori strumentazioni a disposizione del cittadino e del turista. Obiettivo strategico è fare in modo che non ci siano più liste di attesa. La riapertura del reparto di Ortopedia non è un punto di arrivo ma di partenza, dal quale deve iniziare il rilancio della struttura”.