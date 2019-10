Sorrento, proroghe concessioni demaniali marittime: è boom di richieste

Come era prevedibile, si è registrato in breve tempo un vero e proprio boom per quanto riguarda le richieste di proroga di concessioni demaniali marittime a Sorrento. Una settimana fa, durante la Giunta Municipale presieduta dal sindaco Giuseppe Cuomo, è stata votata all’unanimità e deliberata una proposta di proroga delle concessioni demaniali marittime.

Il Comune ha, difatti, deciso di formulare un atto di indirizzo al Dirigente III Dipartimento, “competente in materia di Demanio Marittimo, affinché ponga in essere tutti i provvedimenti utili e necessari al fine di provvedere alla proroga delle predette concessioni demaniali marittime già rilasciate sul litorale della Città di Sorrento per ulteriori anni quindici.”

Subito si è acceso un dibattito forte circa la sentenza della Corte Europea V sezione, 14 luglio 2016, n. 458. che definiva le proroghe automatiche in via normativa delle concessioni demaniali marittime illegittime.

Lo stesso Enrico Aprea aveva dichiarato: “I giudici del Consiglio di Stato nel 2018 avevano confermato la “non conformità al diritto euro-unitario delle proroghe automatiche e generalizzate in via normativa alle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo”, che in tema di “attribuzione al giudice ordinario delle questioni meramente patrimoniali concernenti il pagamento dei canoni di concessione”. Hanno spiegato gli stessi giudici che, “una volta scaduta la concessione demaniale, il (precedente) concessionario non vanta alcun diritto al rinnovo e neppure alcuna posizione di preferenza nella necessaria procedura che deve essere instaurata dalla amministrazione per il rilascio della nuova concessione”.

Fatto sta che ciò non ha fermato gli imprenditori che hanno già inviato al Comune di Sorrento richiesta di proroga. Pare che il Movimento Civico “Conta anche tu” abbia già richiesto tutti i documenti per analizzare al meglio la situazione. Vi terremo aggiornati.