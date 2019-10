Sorrento processo per 133 albergatori sulla tassa di Soggiorno. Dopo aver rigettato l’eccezione di incostituzionalità davati al GUP dottor Antonino Fiorentino a Torre Annunziata, va avanti il procedimento per peculato nei confronti di albergatori di Massa Lubrense, Sorrento, Sant’Agnello per aver mancato o ritardato il pagamento della tassa di soggiorno dal 2012 al 2016