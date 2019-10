Sorrento, il Presidente De Luca all’ospedale per l’inaugurazione del nuovo reparto ortopedia

Dopo numerosi rinvii dell’inaugurazione dell’innovativo reparto di ortopedia dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento, che è attivo dal 22 ottobre, siamo giunti alla fatidica data. In queste ore è in corso la presentazione del nuovo reparto, con le parole del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, oltre al direttore generale dell’ASL Napoli 3 Sud Gennaro Sosto, il direttore del presidio Luigi Esposito ed i rappresentanti istituzionali dell’area. Il nuovo reparto è dotato di 16 posti letto destinati a ricoveri ordinari e 4 in day hospital. L’obiettivo è recuperare e migliorare gli standard raggiunti prima della ristrutturazione.

Video e foto Gigi Maresca.