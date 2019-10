Il Sorrento prepara la sfida con la Nocerina per proseguire la scia positiva

Domenica prossima alle 15, il Sorrento ospiterà la Nocerina allo stadio “Italia”, in quello che sarà il derby campano in un girone in cui la stragrande maggioranza delle squadre provengono dalla Puglia.

Il Sorrento viene da un momento positivo (se si esclude l’eliminazione in coppa Italia ai calci di rigore contro la Turris, tra l’altro capolista nel proprio girone, dove comunque i rossoneri hanno ben figurato) con le vittorie su Fasano e l’impresa a Taranto di domenica scorsa, una tra le squadre candidate alla vittoria del torneo.

I 2 successi hanno galvanizzato il gruppo dopo un avvio di stagione stentato, dove i rossoneri avevano raccolto un solo punto in 3 partite. Adesso la squadra di Maiuri si trova a 7 punti e la classifica già comincia ad assumere un aspetto diverso.

Certo, bisogna crescere ancora sotto molti punti di vista, ma i nuovi acquisti si stanno integrando in rosa e stanno entrando nei meccanismi di squadra.

A Sorrento arriva la Nocerina che ha totalizzato 6 punti in 5 partite (3 sconfitte e 2 vittorie). Sulla carta si presenta come una sfida equilibrata, per cui sarà una partita aperta ad ogni pronostico in cui ogni minimo dettaglio potrebbe fare la differenza in un senso o nell’altro.