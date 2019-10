Sorrento, preoccupazione del consigliere Gargiulo: “A rischio mensa scolastica”

Mensa scolastica a rischio a Sorrento. E’ questo l’allarme che ha lanciato il consigliere comunale d’opposizione del PD Ivan Gargiulo. Come riferisce lo stesso avvocato Gargiulo, pare che il contratto della gestione della mensa scolastica stia per scadere e che non siano previste proroghe.

Questo il messaggio pubblicato sui social:

“Il 15 novembre scade il contratto con l’attuale gestore del servizio e della nuova gara ancora nessuna traccia. Stesso discorso per il progetto di educazione alimentare che era alla base del precedente affidamento. Non si sa che fine abbia fatto, non se ne conoscono i risultati, gli aspetti positivi, le criticità riscontrate, le eventuali modifiche da apportare per il prossimo triennio. Insomma, siamo alle solite, inadeguatezza e approssimazione. Chi ci amministra, anziché programmare per tempo gli interventi e fare le cose per bene, parla ancora una volta di proroghe tecniche, affidamenti temporanei. Non se ne può più!”.

Il Comune, quindi, sarebbe ora stato informato. Nella determina del 2016 che difatti ufficializzava la concessione del servizio di refezione scolastica per il triennio 2016-2019, si legge come: “la predisposizione degli atti per la nuova procedura di gara per il servizio di refezione scolastica è stata piuttosto lunga e piena di difficoltà, trattandosi di un progetto nuovo e completamente diverso dai precedenti”.

Insomma, poiché istituire un altro bando per la concessione del servizio entro il 15 novembre sembra non facile, è condivisibile la preoccupazione di Gargiulo. Vedremo come procederà la vicenda che va risolta in tempi brevi e tutelando gli studenti.