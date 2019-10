Il Sorrento porta via un punto da Casarano. Decisivo Scarano che para un calcio di rigore

Termina 0-0 la sfida tra Casarano e Sorrento. Un pareggio a reti inviolate tutt’altro che noioso soprattutto per quel che si è visto nel secondo tempo. Con questo risultato il Sorrento sale a 9 punti e il Casarano a 10.

Prima metà del primo tempo in cui regna l’equilibrio. Al 28′ la squadra di casa sfiora il vantaggio con Mincica, il cui tiro finisce sul palo. Una manciata di secondi più tardi il Casarano beneficia di un calcio di rigore che Scarano para e salva il risultato.

Al 45′ si vede anche il Sorrento sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma Bonanno di testa non inquadra la porta. Poco dopo è ancora il Casarano a rendersi molto pericoloso con Mattera, che con una conclusione dalla distanza colpisce il secondo legno di giornata.

Nella ripresa gli uomini di Maiuri prendono campo e si rendono pericolosi 2 volte con Herrera, ma il fantasista non riesce ad indirizzare verso la porta. Il Sorrento gioca bene, ma al 92′ il Casarano ha la palla gol per capitalizzare: diagonale di Russo, Foggia e Mincica sfiorano la deviazione vincente in area di rigore.

Finisce 0-0 al “Capozza” una partita intensa e ben giocata dalle 2 formazioni. I padroni di casa hanno qualcosa in più da recriminare, ma i rossoneri hanno tenuto bene il campo soprattutto nel secondo tempo. Un pareggio che allunga la serie positiva delle 2 squadre e che serve comunque a muovere la classifica.