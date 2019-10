Sorrento. Riceviamo e pubblichiamo da Gargiulo Conta anche tu ” Dopo gli interminabili lavori, durante i quali i nostri defunti sono stati allocati presso l’ossario comunale, o grazie a qualche amico ospitati in altri loculi un anno fa abbiamo potuto dare loro una sistemazione definitiva, ma anonima. Infatti a distanza di un anno l’Amministrazione Comunale e i suoi uffici non sono stati in grado di trovare una ditta che avrebbe dato un nome ai vari loculi. Defunti sorrentini nostri congiunti che in vita hanno con il loro lavoro contribuito alla crescita di questo paese, giacciono nei loro loculi come dei cittadini ignoti, e solo in nome di una deficienza derivata dall’ Ente pubblico. Bastava che il Comune indicasse il modello di caratteri da installare, ed ogni famiglia per onorare i suoi cari avrebbe provveduto in pochi giorni a completare l’opera. Certamente, un affetto sincero delle persone che ci sono state care vivrà per sempre nei nostri cuori, più forte di qualsiasi cosa che ne impedisca la loro memoria.”