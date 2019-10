Il 10-11-12 ottobre 2019 sono tre giorni in cui in tutta Europa i riflettori sono puntati su Erasmus: sono gli #Erasmusdays, la campagna di celebrazione che valorizza i progetti, le esperienze, le opportunità, le storie, i risultati del programma europeo che in 32 anni, dal 1987 a oggi ha coinvolto quasi 10 milioni di persone, una grande comunità di cittadini europei che hanno vissuto un’esperienza che cambia la vita con nuove opportunità di apprendimento, sviluppo di competenze professionali, sociali e personali.

Oggi, 10 ottobre, anche Sorrento rientra nei Paesi europei in cui si terrà l’evento Erasmus+. Infatti, l’evento si terrà al Teatro Comunale Tasso di Sorrento alle ore 16.00, con anche l’Istituto alberghiero San Paolo di Sorrento, il quale collaborerà nella gestione del settore enogastronomico, offrendo ai partecipanti del convegno un ottimo rinfresco.

Nel corso della manifestazione la Contact Teacher Mariella Nica promuoverà l’esperienza Erasmus+ prevista per il prossimo biennio, mettendo in risalto l’ambizioso obiettivo del progetto: educare gli studenti ai valori dell’inclusione, delle pari opportunità, della tolleranza. Seguirà il racconto di storie che testimoniano nel concreto i temi dell’accoglienza, della parità di genere e dell’inclusione.

L’Istituto San Paolo ha investito davvero molto in questo progetto, e crede molto nelle nuove generazioni, infatti la dirigente afferma che la scuola ha già da tempo iniziato un percorso di internazionalizzazione per una formazione senza confini. Intanto, come vediamo dalle foto, gli splendidi ragazzi del San Paolo preparano l’evento di oggi, che sarà in diretta dal Teatro Tasso.