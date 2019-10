Sorrento nell’inchiesta sulle biglietterie al Porto pronta la Corte dei Conti

La svolta nell’inchiesta penale è arrivata con la notifica di 13 avvisi di conclusione delle indagini ad altrettante persone tra dipendenti comunali e imprenditori. La vicenda delle biglietterie del porto, che secondo la Procura di Torre Annunziata sarebbero state a lungo occupate da diverse società in modo abusivo, potrebbe presto finire nel mirino anche della Procura regionale della Corte dei conti. Il fatto che il Comune non abbia potuto beneficiare di quei locali ha danneggiato le casse dell’ente? Ecco la domanda alla quale la magistratura contabile dovrà dare risposta.

«ENTE DANNEGGIATO»

La tesi della Procura di Torre Annunziata è nota: 8 società sorrentine avrebbero utilizzato come biglietterie i locali, compresi in una zona di demanio marittimo e messi a loro disposizione dal Comune, anche dopo la scadenza delle concessioni. Perciò sono finiti sotto inchiesta per abusiva occupazione di spazi demaniali gli imprenditori Aniello e Bruno Aponte, Salvatore Di Leva, Antonino Durante, Claudia Morelli, Oreste Pallotta, Anna Maria e Salvatore Lauro, Roberto Liguori, Franco Ronzi e Antonino Staiano. A questi si aggiungono il dirigente comunale Alfonso Donadio e la funzionaria Paola Gargiulo (oggi in pensione) ai quali si contesta l’abuso d’ufficio per non aver sgomberato i locali o indetto una gara a evidenza pubblica per la loro assegnazione.

La vicenda di carattere penale è destinata a finire al vaglio anche della magistratura contabile. Il motivo? Almeno fino a ottobre 2018, il Comune non avrebbe chiesto alle società occupanti il rimborso delle spese sostenute per la fornitura di acqua: una somma che, secondo quanto denunciato da Cittadini contro le mafie e movimento civico Conta anche tu, supererebbe i 50mila euro. E non finisce qui. In un secondo momento, il Comune avrebbe ottenuto dalle società «la corresponsione degli indennizzi derivanti dall’abusiva occupazione», ma non anche le sanzioni e gli interessi. Il risultato sarebbe un ulteriore ammanco nelle casse di Piazza Sant’Antonino. A verificarlo sarà la Procura regionale della Corte dei conti alla quale, nei prossimi giorni, la Procura di Torre Annunziata o la Guardia di finanza di Massa Lubrense invieranno una segnalazione.

LA DELIBERA

Ma che cosa ne pensa il sindaco Giuseppe Cuomo? «No comment», queste le uniche parole che trapelano dal suo entourage. La posizione del sindaco e della giunta, d’altra parte, è blindata. In una delibera datata ottobre 2017, infatti, la squadra di Cuomo ammetteva come le biglietterie di Marina Piccola fossero «tutte illecitamente occupate» e ordinava al dirigente Donadio di indire «in tempi brevissimi» la gara per l’assegnazione di cinque delle sei postazioni disponibili: un documento che mette il primo cittadino e gli assessori in carica all’epoca al riparo da qualsiasi contestazione. Ciriaco Viggiano, Il Mattino