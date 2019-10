Mare nostrum, mare monstum. A ridosso di uno dei palcoscenici più belli della Campania, famoso per le riprese di “Pane, Amore, e…” con Sofia Loren e Vittorio De Sica ed ai giorni nostri per i “Premi “Caruso” e “Biagio Agnes”, ed ancora per avere ospitato a giugno scorso il ministro dell’Ambiente Sergio Costa per la cerimonia di assegnazione per il secondo anno consecutivo della “Bandiera Blu”, ignoti sversano a mare una canna fumaria ed alcune lastre del velenosissimo Eternit. Una “abitudine” quella di liberarsi del superfluo a mare combattuta dai volontari di Marevivo che in mesi di duro lavoro avevano bonificato completamente i fondali di Marina Grande da quintali di rifiuti coinvolgendo nell’operazione pescatori, abitanti della zona e soprattutto le scuole del territorio, per creare una nuova coscienza ambientalista. Il ritrovamento delle lastre, filmate da volontari dell’Associazione, presieduta da Maria Rosaria di Natale, che conta ben 80 iscritti, tra cui esperti subacquei, è stato oggetto di una dettagliata denuncia alle competenti autorità, per l’esatezza alla Stazione dei Carabinieri di Sorrento, al Comando Polizia di Sorrento, all’Ufficio Locale Marittimo di Sorrento, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata ed al Comando della Guardia di Finanza – Tenenza di Massa Lubrense, nonché per conoscenza al al Sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo. Riportiamo di seguito il testo della denuncia.

La sottoscritta Di Natale Maria Rosaria, in qualità di legale rappresentante della delegazione “Sorrento – Penisola Sorrentina” dell’Associazione ambientalista Marevivo Onlus, con sede in Sorrento (NA) alla via Fuorimura n.5, in ragione dello scopo principale perseguito dall’associazione stessa, consistente nella tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con particolare riferimento all’ambiente marino, e tenuto conto che da anni la delegazione è stata promotrice di numerose pulizie dei fondali marini a Sorrento ed in particolare presso la Marina Grande, espone quanto segue.

In occasione di un’immersione subacquea effettuata dal nostro socio fondatore Antonino Maresca in data 11.10.2019 in località Marina Grande di Sorrento, presso lo specchio d’acqua antistante il molo dei pescatori, al lato est del pontile di ferro, in corrispondenza della banchina antistante i bagni pubblici, sono stati rinvenuti rifiuti pericolosi, illegalmente abbandonati, ed in particolare una canna fumaria, lastre ed altri frammenti in eternit.

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Maria Rosaria di Natale, nella qualità di cui sopra

SPORGE FORMALE DENUNCIA

contro ignoti, per i reati p.e.p. dagli artt. 192 e 255 d.lgs. 152/2006 e per tutte le altre fattispecie di reato che le autorità vogliano ravvisare nei fatti sopra rappresentati.

Sorrento lì, 14.10.2019

Maria Rosaria Di Natale