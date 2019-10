Sorrento, il Museo Correale al TTG di Rimini per il secondo anno consecutivo

Il Museo Correale di Sorrento parteciperà alla 56° edizione del TTG Travel Experience, il marketplace del turismo in Italia, che si terrà a Rimini dal 9 all’11 ottobre 2019.

«Per il secondo anno consecutivo, il Museo Correale sarà presente alla fiera turistica di Rimini – dichiara il presidente Gaetano Mauro – Il Museo Correale, definito come il più bel museo di provincia d’Italia, ci responsabilizza e ci obbliga con impegno e professionalità a proseguire la sua promozione e valorizzazione sia in Italia che all’estero. I lavori di reinventariazione dei beni mobili, di restauro delle opere esposte nelle sale e nei depositi, la riqualificazione del fondo agricolo del museo con la realizzazione di un tipico pergolato sorrentino, l’iniziativa “Adotta un’Opera d’Arte” e le varie operazioni di partnership e marketing dell’ultimo anno, sono state condotte proprio in questa direzione. Il Museo Correale è una importantissima presenza culturale del territorio ed ha anche una grande versatilità nell’ospitare meeting ed eventi di caratura nazionale e internazionale. Basti citare le prime due edizioni di Mod’Arte e il Concorso Lirico Città di Sorrento a cui partecipano ogni anno centinaia di artisti provenienti anche da oltreoceano. Inoltre, anche il settore del wedding è molto accattivante per la scelta della città di Sorrento, ed in particolare la location del Museo Correale, per la possibilità di celebrare il matrimonio in un contesto unico, inserito nelle preziose collezioni d’arte esposte nelle sale o nello splendido scenario dei giardini che lo circondano».