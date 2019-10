Sorrento, con molta solerzia, dopo la nomina della ditta appaltatrice, già iniziata l’installazione delle solite luminarie natalizie.

A sorpresa, lungo alcune importanti strade della città, ieri mattina già risultavano installati gli arredi luminosi. Se si considera che appena un giorno prima dal Comune era stata varata la determina che aggiudicava ,come nei trienni successivi, vincitrice la medesima Ditta, la monotonia riscontrata dalle solite luminarie (visto anche la somma di soldi pubblici investita),oltre ad una certa riflessione, non sembra soddisfare appieno la cittadinanza.

Sorrento – Con Determina n. 1204 del 22 ottobre 2019 avente per oggetto: appalto di servizio noleggio, installazione, montaggio, manutenzione, assistenza smontaggio delle luminarie natalizie per il triennio 2019-2022, dal Comune, dopo aver approvato le operazioni di gara iniziate in data 7 ottobre 2019 e conclusasi in data 15 ottobre 2019, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva nei confronti dell’ impresa vincitrice della gara di appalto.

Dopo aver presentato regolare offerta , la Ditta Tecno Service Illuminazione , Soc. Coop, di Santa Maria la Carità, avendo riportato il punteggio più elevato, è risultata vincitrice della procedura nei confronti dell’unica altra ditta concorrente Meta Lux srl. La ditta vincitrice, per un importo di un milione 181 mila 280 euro ,dovrà assicurare la fornitura , la posa in opera degli arredi luminosi descritti nella proposta progettuale per il prossimo triennio.

Sebbene la presenza di un’altra ditta concorrente nella gara di appalto, anche per questo triennio, come quelli trascorsi ,risulta essere sempre la stessa impresa ad aggiudicarsi la gara di appalto per le luminarie natalizie a Sorrento. Una situazione che ancora una volta non è sfuggita ai cittadini che con una certa tempestività l’hanno fatto notare. A tale proposito pubblichiamo il post di Francesco Gargiulo leader del Movimento Civico “Conta anche Tu”che nell’interpretare, come al solito, l’umore di una gran parte della cittadinanza, evidenzia tra l’altro la eccezionale rapidità con la quale ,appena alle prime ore del giorno successivo al varo della Determina, le luminarie in varie parti della città già risultavano installate: Con questo post voglio dimostrare ai denigratori dell ‘Amministrazione la rapidità con cui vengono fatti i lavori. Solo ieri è stata aggiudicata alla ditta vincitrice la gara per le luminarie natalizie, e questa mattina miracolo(?) già era tutto addobbato il Corso Italia (lato marano) Parco Tasso e Viale Nizza alla faccia dell’efficienza, e dei costi. Sulla bontà degli arredi lascio giudicare voi. E pensare che questi debbono essere sempre gli stessi per la durata dell’appalto. Tre anni !!!! Mi aspettavo qualcosa in meglio. Forse pretendevo troppo. La parola all’accusa e certamente ai tanti difensori !!!! – 24 ottobre 2019 – salvatorecaccaviello.