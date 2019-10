Sorrento. Massimo Coppola premiato per le città cardioprotette

Un bel riconoscimento per una attività volta alla salvezza di vite umane. L’ Assessore Massimo Coppola del Comune di Sorrento è stato premiato nell’ambito del XXIII congresso nazionale del Gruppo Italiano emergenze cardiologiche presso l’Università di Napoli Federico II, con il “Premio Michele Pistolese 2019” per i risultati conseguiti in tema di cardioprotezione facendo diventare Sorrento una delle prime città cardioprotette del meridione d’Italia. Il congresso ha avito il via questa mattina nella sede di Via Partenope e proseguirà per tre giorni. Una grande vetrina per la città di Sorrento, l’Assessore Coppola è stato premiato – infatti – alla presenza di numerose autorità civili e militari, tra cui i vertici regionali di Carabinieri e Finanza, il Questore di Napoli e il responsabile regionale della Protezione Civile.