Sorrento, Maiuri: “Contento per la presentazione ma pensiamo già alla prossima. Il primo obiettivo resta la salvezza”

Dopo la vittoria di ieri da parte del Sorrento sul Grumentum Val d’Agri, i rossoneri si rilanciano in classifica e vanno a posizionarsi in zona play off a quota 15 punti.

Un momento estremamente positivo per la squadra di Maiuri, che ha collezionato il sesto risultato utile consecutivo.

Nel post partita si è espresso proprio l’allenatore del Sorrento: “Contento per la prestazione. Nel primo tempo grande possesso di palla, nel secondo abbiamo concesso ben poco ed abbiamo avuto anche le possibilità per raddoppiare. Questi però sono solo complimenti temporanei, da domani ci dobbiamo mettere di nuovo tutti in discussione perché non possiamo permetterci di mollare una virgola”.

Nonostante la classifica sorrida, Maiuri tiene i piedi ben saldi per terra: “Il primo obiettivo nostro deve essere la salvezza, poi si vedrà”. Idee chiare per l’allenatore che non vuole distrazioni e soprattutto desidera cacciare via i facili entusiasmi, ragionando partita dopo partita.

Nel prossimo turno di campionato, il Sorrento ospita il Brindisi, che si trova appena un punto sotto a 14 punti. I rossoneri intendono proseguire la striscia di risultati positivi, mentre i pugliesi vengono dalla brutta sconfitta interna per 0-3 contro il Bitonto.